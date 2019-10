Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité « entre les femmes et les hommes », Marlène Schiappa s’indigne à propos de la PMA. Non pas que l’Etat décide froidement de faire naître un enfant orphelin de père au nom de la « justice sociale », mais que des citoyens s’en indignent et le manifestent par voie d’affiche, au point que Mme Schiappa veuille […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent