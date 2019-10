UN PRÉSIDENT BIEN GARDÉ. Afin de faire face à la menace terroriste et d’en mieux protéger le chef de l’Etat, dispositif de sécurité renforcé et totalement revu à l’Elysée, avec installation à ses entours de plots électriques et de herses dépliables pour faire barrage à tout véhicule suspect. De plus, 50 fonctionnaires supplémentaires ont été recrutés, […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent