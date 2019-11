Weinstein, pire que DSK. Il compromet Obama et Clinton

Hier encore, Harvey Weinstein était l’homme le plus puissant d’Hollywood et l’un des plus puissants américains. Il était très lié avec le couple Obama. La fille des Obama avait d’ailleurs fait un stage dans l’une de ses entreprises. Ses liens avec les Clinton étaient encore plus forts : il était l’un des principaux financiers de leurs […]

