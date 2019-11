Quand Claude Guéant parle, c’est sur TV Libertés

En exclusivité, Claude Guéant livre ses vérités à Martial Bild et Elise Blaise : Sarkozy, Valls, le cabinet noir, l’affaire Merah et l’islam en France : « Est-il normal que dans des librairies, on vende des livres appelant au djihad ? Est-il normal que l’on vende des burqas pour des petites filles de quatre ans ? Je réponds non ! » A […]

