Correspondant permanent à Varsovie. – Deux régions italiennes dirigées par la Ligue du Nord, la Lombardie et la Vénétie, avaient organisé dimanche un référendum consultatif pour une plus grande autonomie. Contrairement au référendum catalan du 1er octobre sur l’indépendance, ces deux référendums italiens s’inscrivaient dans le cadre de la constitution du pays qui permet d’accorder plus […]

