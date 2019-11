Bannon : finis les « tièdes » contre le globalisme

Christian Daisug – correspondant permanent aux Etats-Unis – Steve Bannon part en guerre. Une guerre politique et électorale qui durera près d’un an. Jusqu’aux élections législatives de novembre 2018. Jusqu’au renouvellement de la totalité de la Chambre des représentants et du tiers du sénat. Bannon fut le troisième et dernier directeur de campagne de Donald Trump. […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent