Suppression de la taxe d’habitation, baisses des APL et des crédits, plus de 13 milliards d’euros d’économies demandées aux collectivités sur la durée du quinquennat… Les « salves de réformes » de l’actuel gouvernement ne provoquent pas que des salves d’applaudissements mais aussi, entre autres mécontentements, « la hargne, la grogne et la rogne » des maires et des présidents de région. […]

