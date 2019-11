Présenté et salué par tous les gaucho-trosko comme étant l’une des « figures » – aux côtés de Daniel Cohn-Bendit et Alain Geismar – de la « chienlit » de Mai 68 voulue par des profs et des libertaires avides, des libéraux inconséquents et des humanistes sans limite et qui ébranla le pouvoir gaulliste, Jacques Sauvageot est décédé samedi à […]

