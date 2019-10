Hypocrisie : après le Cahuzac, le cas Hulot

Avec neuf véhicules motorisés, la flotte pétaradante et réchauffante de Nicolas Hulot, balance les particules fines dans les poumons des enfants et flingue les ours blancs. Bravo le commissaire politique au carbone, le tartuffe écolo ! Le respect de la planète, c’est bon pour les pauvres. « Celui-là c’est pour transporter mes chevaux, celui-là c’est pour ma […]

